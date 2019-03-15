Службу внешней разведки Украины временно возглавил разведчик Семочко

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Первые заместители главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергей Семочко и Андрей Алексеенко уполномочены управлять службой до официального назначения нового руководителя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СВР.

"У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко - они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВР", - цитирует пресс-службу агентство УНИАН.

14 марта президент Петр Порошенко освободил от должности председателя Службы внешней разведки Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины. Божко был назначен главой СВР в сентябре 2017 года. До этого с июня 2015 года он возглавлял миссию Украины при НАТО.

В начале октября 2018 года проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал материалы о заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко, который до августа 2018 года возглавлял Главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Киеву и Киевской области. По данным расследования, Семочко имеет непосредственное отношение к вмешательству СБУ в процесс государственных закупок препаратов для перитонеального диализа. Действия СБУ привели к приостановке закупок, и пациенты оставались без необходимых медикаментов. Поставщики медпрепаратов для диализа подсчитали, что пауза в поставках привела к смерти двух сотен человек.

Журналисты также обнаружили у членов семьи Семочко три дома в элитном районе Конча-Заспе возле Киева стоимостью несколько миллионов долларов и другое дорогостоящее имущество, которое экс-сотрудник СБУ не мог приобрести на зарплату. Кроме того, согласно материалам журналистского расследования, супруга Семочко и ее дети являются владельцами российских паспортов и неоднократно посещали Крым, где ранее Семочко с супругой жили и работали.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело о незаконном обогащении Сергея Семочко. Сам разведчик опроверг утверждения о незаконном обогащении, а также отрицает наличие у его супруги Татьяны Лысенко или членов ее семьи российского гражданства.