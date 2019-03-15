{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы на Украине - 2019

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко призвал восстановить торговые связи с Россией

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что это поможет развиваться украинской промышленности

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал восстановить торгово-экономические связи страны с Россией и СНГ, чтобы дать возможность развиваться украинской промышленности.

"Я абсолютно убежден, что нам надо возвращать российский рынок, так как собственно и рынок всех стран СНГ, - заявил он в пятницу во время рабочей поездки в Кременчуг. - Сейчас почти с десяток деклараций принято в парламенте, что Россия - агрессор, заклеймили позором на всех уровнях. При этом товарооборот с Россией за прошлый год составил $12 млрд. При этом купили у них на 7,5 млрд, а поставили туда только на 4,5 млрд. То есть, 3 млрд отдали в экономику другой страны, которая значительно более сильная. И произошло это только потому, что сами же ввели санкции по поставки в РФ продуктов питания и продукции машиностроения".

Кандидат в президенты также обратил внимание на то, что украинцы продолжают уезжать и устраиваться на постоянную работу в России. "Эти заводы, куда они устраиваются, получают дополнительно конкурентное преимущество. А нам будет сложно восстанавливать свои заводы, потому что вернуть оттуда специалиста, которому дали квартиру, дали контракт, будет значительно сложнее. Когда уезжают высококлассные специалисты к конкурентам - это реальная проблема".

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований "София", за Юрия Бойко готовы проголосовать 12% избирателей. Он уступает действующему президенту Петру Порошенко всего 0,4%. Лидерами предвыборной гонки остаются Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Их готовы поддержать 23,1 и 14,0% избирателей соответственно.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичПрезидентские выборы на Украине - 2019
Президентские выборы на Украине - 2019
БДИПЧ ОБСЕ отмечает большое число сообщений о подкупе голосов перед выборами на Украине
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ также сообщили, что отмечают "постоянные обвинения в злоупотреблении государственными ресурсами"
Читать полностью