Помпео утверждает, что Иран организовывает атаки на Израиль

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Израиль имеет право защищать своих жителей от атак с территории сектора Газа, которые якобы организованы Ираном. Соответствующее сообщение разместил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"Вновь израильские граждане подвергаются нападениям со стороны террористов в Газе, которые вооружены и финансируются своими кукловодами в Тегеране. Мы поддерживаем нашего союзника. Израиль имеет право защищать своих граждан", - написал шеф американской дипломатии.

Накануне вечером из палестинского прибрежного анклава были выпущены две ракеты по Тель-Авиву. В ответ Израиль поразил минувшей ночью порядка сотни военных целей в секторе Газа. За ночь радикалы также выпустили не менее девяти ракет по граничащим с сектором Газа районам Израиля, шесть из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". По некоторой информации, ракеты по Тель-Авиву были запущены по ошибке.

Тем временем палестинцы отменили в пятницу свой традиционный "Марш возвращения", который проводится с 30 марта 2018 года в приграничных районах с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора.