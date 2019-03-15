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ЕС "поддержала независимость" Украины, направив чиновника встречать эсминец США в Одессу

Американский эсминец находился в Черном море с 19 февраля по 1 марта

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Евросоюз, направив своего представителя для участия в мероприятиях по случаю захода в Одессу ракетного эсминца ВМС США "Дональда Кука", выразил тем самым солидарность с Киевом. Такую оценку этому шагу дала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Это правда, что господин Жан-Кристоф Бельяр (заместитель генсекретаря внешнеполитической службы ЕС - прим. ТАСС) принимал участие в мероприятиях, приуроченных к этому визиту, - заявила она в пятницу на брифинге в Брюсселе. - Это был сигнал поддержки со стороны ЕС независимости и территориальной целостности Украины. А также это знак нашей работы с США".

Американский эсминец находился в Черном море с 19 февраля по 1 марта. Он совершил заход в грузинский порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. Также корабль принимал участие в маневрах с фрегатом TCG Fatih ВМС Турции. С 25 по 27 февраля эсминец находился в Одессе, где на его борту прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

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