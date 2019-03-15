Помпео: США надеются на продолжение переговоров с КНДР о денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение с КНДР переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.
Это подчеркнул в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога.
"Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры", - заявил в связи с этим Помпео.
При этом он подтвердил, что власти США уже ознакомились с заявлениями Цой Сон Хи.
"Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться. Желание администрации [США] заключается в продолжении переговоров вокруг этого (проблемы денуклеаризации - прим. ТАСС)", - отметил Помпео.
Мораторий на ядерные и ракетные испытания
США надеются, добавил Помпео, что КНДР сохранит в силе ныне действующий мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний.
"Что касается сказанного относительно потенциального изучения председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] прекращения моратория, могу сказать лишь следующее: [на состоявшемся в конце февраля саммите США - КНДР] в Ханое он [Ким Чен Ын] многократно говорил напрямую с президентом [США Дональдом Трампом] и взял на себя обязательство не возобновлять ядерные и ракетные испытания. Это слово председателя Ким [Чен Ына]. У нас есть все ожидания того, что он будет придерживаться этого обязательства", - отметил Помпео.
Атмосфера на переговорах США - КНДР
Помпео не согласен с выводами руководства КНДР о создании атмосферы враждебности на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.
"Во-первых, они [КНДР] на этот счет ошибаются. <...> У меня с [заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ён Чхолем профессиональные отношения, у нас [были] детальные переговоры. Я рассчитываю, что мы продолжим их вести", - сказал Помпео.