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Ситуация на Корейском полуострове
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Помпео: США надеются на продолжение переговоров с КНДР о денуклеаризации

Госсекретарь США также подтвердил, что в Вашингтоне уже ознакомились с заявлениями замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога
Госсекретарь США Майкл Помпео EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на продолжение с КНДР переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

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Это подчеркнул в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая предупредила о возможности приостановки диалога.

"Мы надеемся, что сможем продолжать переговоры", - заявил в связи с этим Помпео.

При этом он подтвердил, что власти США уже ознакомились с заявлениями Цой Сон Хи.

"Я видел ее высказывания. Она точно оставила открытой возможность того, что переговоры будут продолжаться. Желание администрации [США] заключается в продолжении переговоров вокруг этого (проблемы денуклеаризации - прим. ТАСС)", - отметил Помпео.

Мораторий на ядерные и ракетные испытания

США надеются, добавил Помпео, что КНДР сохранит в силе ныне действующий мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний.

"Что касается сказанного относительно потенциального изучения председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] прекращения моратория, могу сказать лишь следующее: [на состоявшемся в конце февраля саммите США - КНДР] в Ханое он [Ким Чен Ын] многократно говорил напрямую с президентом [США Дональдом Трампом] и взял на себя обязательство не возобновлять ядерные и ракетные испытания. Это слово председателя Ким [Чен Ына]. У нас есть все ожидания того, что он будет придерживаться этого обязательства", - отметил Помпео.

Атмосфера на переговорах США - КНДР

Помпео не согласен с выводами руководства КНДР о создании атмосферы враждебности на переговорах о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Во-первых, они [КНДР] на этот счет ошибаются. <...> У меня с [заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи] Ким Ён Чхолем профессиональные отношения, у нас [были] детальные переговоры. Я рассчитываю, что мы продолжим их вести", - сказал Помпео.

 

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СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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