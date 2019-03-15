В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Мэрия Киева сообщила об открытии в столице Украины сквера имени Бориса Немцова.

На сайте мэрии сообщается, что сквер находится рядом с Посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. При открытии мемориальной доски политику присутствовала его дочь Жанна.

Решение о присвоении имени Бориса Немцова безымянному скверу Киевсовет принял еще 15 ноября.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Президент Украины Петр Порошенко наградил Немцова посмертно орденом Свободы.