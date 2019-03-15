В городах Алжира проходят акции протеста против решения президента отсрочить выборы

На массовые акции 15 марта - четвертую пятницу подряд - многие горожане приходят завернутыми в национальный флаг, скандируют патриотические лозунги, поют песни о любви к родине. Среди манифестантов много молодежи, в том числе учащихся вузов и лицеев. К ним примкнули университетские преподаватели, адвокаты, активисты профсоюзных объединений, некоторые группы сотрудников крупнейшей энергетической компании Алжира Sonatrach.

Как сообщают информационные порталы TSA и Alg24 , в столице многотысячные толпы заполнили центральные районы, где с 22 февраля не раз организовывались митинги против деятельности главы государства, правительства и правящей партии "Фронт национального освобождения" - на площадях Мориса Одэна и 1 Мая, перед Главным почтамтом, на улице Дидуша Мурада и бульваре Мухаммеда V.

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Массовые манифестации проходят в городах Алжира - их участники выражают протест против объявленного в минувший понедельник решения президента Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства.

Бутефлика не идет на пятый срок. Он продлевает четвертый

Если в минувшие недели люди протестовали против желания действующего 82-летнего президента идти на выборы и получить пятый мандат, то теперь они обвиняют власть в намерении обмануть народ и продлить срок пребывания Бутефлики на неопределенный срок. "Мы хотели выборы без Бутефлики, а получили Бутефлику без выборов", - с пишут в социальных сетях.

По информации TSA, для участия в манифестациях в столицу из провинций на автобусах приезжают сторонники оппозиции и гражданские активисты. К месту проведения акций стянуты усиленные подразделения силовых структур, с помощью спецтехники тщательно охраняется президентский дворец "Эль Мурадия", здания правительства, Конституционного совета и других государственных учреждений. В небе над столицей барражируют полицейские вертолеты.

"Ты продлил свой мандат, мы продолжаем нашу борьбу! Бунтовать - значит жить! Улицу не заткнуть! Бутефлика, уходи! Бедуи [новый премьер-министр Алжира, ранее возглавлявший МВД - прим.ТАСС], уходи! Борьба продолжится, пока не падет режим!", - скандируют манифестанты, число которых с каждым часом увеличивается.

Массовые протестные акции идут и в других городах Алжира - Аннабе, Беджае, Буире, Мсиле, Тизи-Узу, Тлемсене. Их участники обвиняют правительство в ухудшении социально- экономической ситуации в стране, деградации системы образования и здравоохранения. Как отмечает Alg24 со ссылкой на собственные источники, манифестации пока проходят в мирном русле, стычек с полицией и актов вандализма не зафиксировано.

11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны.

Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны. В среду оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции.

Решающий день

По мнению организаторов манифестаций, 15 марта станет решающим днем для оппозиции и разрастающегося движения народного протеста, которые должна донести до власти "категорическое неприятие плана Бутефлики, реализующегося в интересах окружения президента и бенефициаров нынешней политической системы Алжира, построенной на коррупции и кумовстве".