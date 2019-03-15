Визит Лаврова в Анталью переносится

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции сообщило в пятницу о переносе визита главы МИД России Сергея Лаврова.

"Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анталью, где 18 марта 2019 года должно было состояться заседание российско-турецкой группы стратегического планирования, перенесен", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Причины турецкое министерство не назвало.

Изначально планировалось, что визит главы МИД РФ состоится 12 марта, однако он был перенесен на 18 марта.