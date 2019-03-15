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Посольство США предупредило своих граждан об опасности в связи с акцией радикалов в Киеве

Американцам рекомендовано избегать демонстраций, а также быть готовыми к ограничительным мерам правоохранителей

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Посольство США в Киеве распространило рекомендации по безопасности для своих граждан из-за запланированной на 16 марта в украинской столице акции партии "Национальный корпус".

"В субботу, 16 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Независимости, расположенной на улице Крещатик в центре города. Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией. В этом районе ожидаются большие скопления людей", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении посольства.

В дипучереждении рекомендуют американцам избегать демонстрации, а также быть готовым к перекрытиями улиц, обыскам и другим ограничениям со стороны сотрудников правоохранительных органов. Ранее Госдепартамент назвал организацию "С14" и партию "Национальный корпус" группами ненависти, которые нападают на активистов и распространяют межнациональную рознь.

Партия "Национальный корпус" анонсировала проведение 16 марта в украинской столице акции под названием "Свинарчуков Порошенко - за решетку" из-за коррупционного скандала в украинской армии. Среди основных требований - арест и конфискация имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, проведение генеральным прокурором страны Юрием Луценко еженедельных брифингов о продвижении расследований по данному вопросу.

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