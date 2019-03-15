БДИПЧ ОБСЕ отмечает большое число сообщений о подкупе голосов перед выборами на Украине

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в пятницу опубликовало промежуточный доклад миссии по наблюдению за предстоящими президентскими выборами на Украине. В отчете отмечается большое число обвинений в попытке подкупа голосов и сообщений о злоупотреблении государственными ресурсами.

"Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ получила множество обвинений в подкупе избирателей со всей страны, было открыто множество уголовных расследований в отношении подкупа голосов, в том числе в рамках предполагаемых общенациональных схем. Миссия БДИПЧ также отмечает постоянные обвинения в злоупотреблении государственными ресурсами", - указано в отчете.

Как информировало БДИПЧ, "по состоянию на 4 марта полицией было получено более 2400 жалоб, связанных с избирательной кампанией". "В результате было возбуждено около 150 уголовных дел, из которых более 50 касались подкупа избирателей, включая предполагаемую общенациональную схему в пользу действующего президента, - сообщается в докладе. - Служба государственной безопасности совместно с Генеральной прокуратурой и Государственным бюро расследований начали расследование предполагаемой систематической схемы подкупа голосов со стороны партии "Батькивщина".

Злоупотребления

"Непосредственное участие генерального прокурора в поддержке действующего президента вопреки закону вызывает обеспокоенность, - отмечено в докладе. - По словам собеседников миссии БДИПЧ, он выступил на нескольких предвыборных мероприятиях действующего президента и сделал ряд заявлений, ставящих под сомнение независимость его ведомства".

"Кроме того, по сообщениям, несколько кандидатов являются фигурантами текущих уголовных расследований, по крайней мере три таких расследования были начаты после того, как кандидат объявил о своем намерении баллотироваться", - указывает БДИПЧ. "Правоохранительные органы начали несколько уголовных расследований по сообщениям о незаконном финансировании кампании", - подчеркивается в документе.

Другие замечания

Есть у БДИПЧ замечания и в области работы СМИ, в частности их автономии и независимости. "Безопасность журналистов остается серьезной проблемой", - отмечено в отчете.

"Большинство собеседников миссии БДИПЧ выразили уверенность в общей точности списков избирателей, хотя некоторые выразили обеспокоенность по поводу трудностей с точностью сбора данных о внутренне перемещенных лицах, внутренних трудовых мигрантах и гражданах, проживающих за рубежом", - указано в промежуточном докладе.

Наблюдатели

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами начала свою работу в стране 6 февраля. Основная группа, состоящая из 17 человек, работает в Киеве. Еще 90 долгосрочных наблюдателей размещены по всей стране.

7 февраля Верховная рада одобрила закон, согласно которому наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом". После этого ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ ОБСЕ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии.

В БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами. Сейчас бюро сформировало и направило на аккредитацию властям Украины список краткосрочных наблюдателей, в который вошли 24 гражданина РФ.