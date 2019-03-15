МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за поездки делегации Госдумы в Крым

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Украинское внешнеполитическое ведомство в пятницу выразило очередной протест и направило ноту Москве в связи с поездкой делегации Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным в Крым.

В пресс-службе украинского МИД считают, что это является "грубым нарушением государственного суверенитета Украины, международного права и устава ООН". "Министерству иностранных дел Российской Федерации направлена нота протеста", - отметили в ведомстве.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Делегация Госдумы 15 марта принимает участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию Крымской весны. В ее состав входят председатель Вячеслав Володин, более 40 депутатов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. В Крым прибыли также министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.