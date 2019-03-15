США, Великобритания, Франция и ФРГ призвали РФ и Сирию серьезно участвовать в переговорах

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция в совместном заявлении призвали в пятницу Россию и Сирию принимать серьезное участие в переговорном процессе по урегулированию в арабской республике. Соответствующий документ опубликовал Госдепартамент.

"Россия и Сирия должны уважать право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой, положить конец притязаниям на то, что условия [в стране] подходят для восстановления и нормализации, и мы призываем их принимать серьезное участие в переговорах", - утверждается в заявлении, принятом по случаю восьмой годовщины сирийского конфликта.

Великобритания, Германия, США и Франция "продолжат обеспечивать привлечение виновных к ответственности за преступления, совершенные в ходе сирийского конфликта, с целью достижения справедливости и примирения для сирийского народа". "Мы даем ясно понять, что не будем рассматривать вопрос о предоставлении или оказании поддержки [властям Сирии] в восстановлении [страны] до тех пор, пока не начнется необратимый, заслуживающий доверия, независимый и настоящий политический процесс", - сообщили западные страны.

При этом подчеркивается, что только переговоры "могут принести мир в Сирию". "Военное решение, которое сирийский режим надеется достичь при поддержке России и Ирана, не принесет мира. Единственный способ положить конец насилию и экономическим трудностям, а также обеспечить прочное урегулирование конфликта - это политическое решение на основе переговоров. И только политическое решение может обеспечить необходимые гарантии всем слоям сирийского общества, а также для соседей Сирии", - полагают Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж.

В совместном заявлении западные страны в очередной раз подвергли критике президента Сирии Башара Асада и приветствовали действия сирийской оппозиции. "Хотя режим Асада и его сторонники пытаются убедить мир в том, что конфликт завершен и жизнь по всей стране вновь вошла в нормальное русло, реальность такова, что ущемление режимом прав сирийского народа еще не закончилось", - утверждается в документе. По версии западных стран, 13 млн сирийцев сейчас нуждаются в гуманитарной помощи, а Дамаск якобы препятствует в этом.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе участия в донорской конференции по Сирии, которая проходила 12-14 марта в Брюсселе, заявил, что Москва призывает всех членов международного сообщества последовать российскому примеру и начать оказывать содействие восстановлению инфраструктуры в Сирии. По его словам, Россия продолжает оказывать всестороннее содействие Дамаску в вопросах восстановления инфраструктуры и доставки гуманитарной помощи.