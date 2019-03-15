США ужесточили антироссийские санкции по Украине

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили в пятницу антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.

В санкционные списки попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Вашингтон ввел рестрикции против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Звезда", "Ярославский судостроительный завод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Как отметили в Госдепартаменте, Соединенные Штаты обусловили новое ужесточение санкций инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

"Сегодня Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, наложив санкции на лица, которые организовали ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября [2018 года]", - отметил дипломат.