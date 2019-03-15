Опрос: большинство украинцев согласны на автономию Донбасса, если это прекратит конфликт

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Чуть более половины украинцев (51%) поддержали бы предложение предоставить автономию Донбассу в составе Украины, если бы это позволило мирно урегулировать конфликт на востоке страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам, 28% респондентов "точно поддержали бы предоставление автономии", 23% - "скорее бы поддержали". Больше всего такую инициативу поддерживают жители юга, востока и подконтрольных Киеву территорий Донбасса, меньше всего - жители западной Украины.

Категорически не согласны со статусом автономии - 15,2% респондентов, скорее не согласны - 8,8%. Большинство из них проживает на западе страны.

Почти 23% опрошенных испытывали затруднения с ответом и лишь 2,2% отказались отвечать.

КМИС проводил опрос с 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью. Всего опрошено 2004 респондента старше 18 лет из 129 населенных пунктов по всей территории Украины за исключением Крыма, а также неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.