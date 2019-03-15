В Международном уголовном суде прокомментировали введение санкций против его сотрудников

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) продолжит выполнять свою независимую работу в соответствии с мандатом. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе суда в ответ на заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Соединенные Штаты вводят ограничения на выдачу виз персоналу МУС.

"Осведомлены о заявлениях, сделанных сегодня госсекретарем США, - отметили в пресс-службе. - МУС как суд общего права продолжит выполнять свою независимую работу непоколебимо и в соответствии со своим мандатом и руководящим принципом верховенства права".

Как напомнили в МУС, он был создан и ведет свою работу в соответствии с Римским статутом - основополагающим документом, под которым поставили свою подпись более 120 государств и который "является юридическим инструментом для обеспечения привлечения к ответственности за жесточайшие преступления, которые потрясают человечество".

"Суд является неполитической организацией и действует строго в рамках закона и юридической компетенции, наложенной Римским статутом, - добавили в инстанции. - Римский статут признает приоритетную юрисдикцию государств для расследования и преследования за жесточайшие преступления. Это суд последней инстанции, и МУС будет осуществлять свою юрисдикцию, когда государства не выполняют должным образом свои главные обязанности. Этот принцип является одним из основополагающих в системе Римского статута".

Шаги США, объявленные Помпео, последовали в ответ на решение прокуратуры судебной инстанции начать в 2017 году предварительное изучение ситуации в Афганистане, в рамках которого под следствием могут оказаться американские военнослужащие. По мнению прокурора, имеются основания полагать, что военнослужащие США совершили преступления против человечности в Афганистане, а сотрудники ЦРУ - в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии.

США не являются участником МУС, более того, в 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения американских граждан и граждан союзных государств, задержанных по ордеру МУС. Правила суда в свою очередь допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут.