Порошенко жестко ответил пенсионеру, "поблагодарившего" его за бедность

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Очередная предвыборная поездка по стране президента Украины Петра Порошенко завершилась в пятницу неприятным инцидентом. Во время посещения в Закарпатье мемориального парка Красное Поле у города Хуст глава государства вступил в спор с одним из местных жителей, "поблагодарившего" его за бедность в стране.

"Спасибо за бедность, Петр Алексеевич!" - приводят слова участника встречи "Украинские новости". Порошенко сначала не стал реагировать на них, но затем внезапно повернулся и резко поправил говорившего: "Не за бедность, а за борьбу с бедностью".

"Вы нас довели до этой бедности", - возразил ему мужчина, на что Порошенко заявил: "Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь".

Это уже не первый инцидент в ходе предвыборных поездок Порошенко по стране. В четверг глава государства должен был посетить Луцк, однако неожиданно изменил маршрут и отправился в зону силовой операции в Донбассе. Позже стало известно, что в Луцке на фасаде одного из многоэтажных домов к планируемому приезду президента был вывешен огромный плакат со словами: "Ты стал президентом на крови ребят из 51-й ОМБР [отдельная механизированная бригада]. Чтоб скрыть твои преступления, твои генералы ее уничтожили". Баннер провисел несколько часов, а в Луцк Порошенко так и не прибыл, но побывал в соседнем городе Волыни - Ковеле, где не стал общаться с жителями и, ограничившись коротким выступлением, поспешно уехал. В предыдущие дни Порошенко встречали акциями протеста в Житомире, Черкассах и Чернигове.