Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Золотова

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Канада ввела в пятницу антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"В координации с Евросоюзом и США Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия РФ в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", - сказано в ее заявлении. "Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда. Россия также должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море", - добавила Фриланд.

Рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 предприятий оборонного комплекса России, в том числе авиастроительных компаний "Миг", "Сухой", "Туполев", "Силовые машины", "Строймонтажгаз". Среди физических лиц в санкционном списке числятся, в частности, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, директор Росгвардии Виктор Золотов, вице-президент Газпромбанка Сергей Фурсенко, замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, сенатор Константин Косачев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич и другие.

С 2014 года (после воссоединения Крыма с РФ) Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Позже их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").