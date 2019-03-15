Госдепартамент опроверг предположения о намерении США создать военную базу в Ливане

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Правительство США не стремится к созданию американской военной базы в Ливане. С таким заверением выступил в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Нет, Соединенные Штаты не стремятся создать базу какого бы то ни было рода в Ливане", - заявил этот сотрудник внешнеполитического ведомства. Ему был задан вопрос о том, добиваются ли США размещения американских военнослужащих в Ливане, прежде всего на военной базе Хамат, расположенной на севере этой ближневосточной страны.

Брифинг был посвящен поездке госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток, запланированной на будущую неделю. Как объявила ранее пресс-служба Госдепартамента, Помпео в период с 19 по 23 марта будет находиться в Бейруте, Иерусалиме и Кувейте.