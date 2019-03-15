Вашингтон расширил антироссийские санкции. Кто попал в черный список

Минфин США 15 марта расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. В черный список попали шесть физических лиц и восемь организаций. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.
Физические лица:
- заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев,
- начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич,
- начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин,
- заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин,
- заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко,
- секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
Компании:
- завод "Фиолент",
- концерн "Океанприбор",
- "Судокомпозит",
- "Новые проекты",
- "Звезда",
- "Консоль-Строй",
- Ярославский судостроительный завод,
- Зеленодольский завод имени А. М. Горького.