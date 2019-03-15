Вашингтон расширил антироссийские санкции. Кто попал в черный список

Минфин США 15 марта расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. В черный список попали шесть физических лиц и восемь организаций. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.

Физические лица:

заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев,

начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич,

начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин,

заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин,

заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко,

секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Компании: