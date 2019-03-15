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Санкции в отношении России

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Кто попал в черный список

Ограничения затронут шесть физических лиц и восемь компаний из РФ
Описание
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Минфин США 15 марта расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. В черный список попали шесть физических лиц и восемь организаций. ТАСС публикует новый санкционный список полностью.

Физические лица:

  • заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев,
  • начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич,
  • начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин,
  • заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин,
  • заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко,
  • секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Компании:

  • завод "Фиолент",
  • концерн "Океанприбор",
  • "Судокомпозит",
  • "Новые проекты",
  • "Звезда",
  • "Консоль-Строй",
  • Ярославский судостроительный завод,
  • Зеленодольский завод имени А. М. Горького.
Теги
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