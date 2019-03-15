МИД Великобритании потребовал от России "немедленно освободить" украинских моряков

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Официальный Лондон потребовал от Москвы "немедленно освободить" украинских моряков, нарушивших порядок прохождения судов в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу МИД Великобритании.

"Россия должна немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вопросами о безопасности и условиях содержания [украинских] военнослужащих, которые противозаконно удерживаются в России под стражей, - утверждает глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант, слова которого приводятся в документе. - Россия должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море".

Британский министр отмечает, что Соединенное Королевство вместе с другими странами ЕС, а также Австралией, Канадой и США в пятницу ввело новые санкции против России, объясняя это решение инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года. "Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину", - сказал Хант.

Ранее Евросоюз включил в черный список восемь российских военнослужащих и сотрудников ФСБ из-за инцидента в Керченском проливе. Ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму, контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб погрануправления, капитана первого ранга Руслана Ромашкина, замначальника погрануправления, капитана первого ранга Андрея Шеина, начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму, капитана второго ранга Алексея Шатохина, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы.