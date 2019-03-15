Опрос: большинство украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Более половины украинцев назвали ошибкой запрет в стране российских артистов и фильмов, поскольку таким образом нарушаются права граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Такого мнения придерживаются 59,6% респондентов. Треть участников опроса (27,7%) считают запрет необходимым шагом для защиты государства.

Большинство украинцев (53,5%) также считают ошибкой запрет на Украине российского телевидения. Процент респондентов, которые выбирают этот ответ, постепенно растет с февраля прошлого года. Так, в феврале такого мнения придерживались 43,7%, в сентябре - 49,6%. Противоположной точки зрения придерживаются около трети опрошенных (31,7%). Число тех, кто выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года.

Кроме того, более половины (53,2%) опрошенных также считают ошибкой запрет российских соцсетей, лишь 28,8% респондентов называют этот запрет необходимым шагом.

Опрос КМИС проводился с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента.