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Кризис в Сирии

Reuters: три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии

Атака была совершена в населенном пункте Эль-Багуз на востоке страны, отмечает агентство

ТАСС, 15 марта. Три террористски-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящей преимущественно из курдов, которая ведет штурм позиций ИГ в Эль-Багузе.

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору. По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.

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