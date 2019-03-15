Reuters: три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии

ТАСС, 15 марта. Три террористски-смертницы привели в действие взрывные устройства на пункте сбора людей, покидающих последний оплот группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителей вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящей преимущественно из курдов, которая ведет штурм позиций ИГ в Эль-Багузе.

Теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору. По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.