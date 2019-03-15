Госдеп: политика США заключается в обеспечении мирного перехода к демократии в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Политика Вашингтона в отношении Каракаса заключается в стремлении обеспечить переход к демократии в Венесуэле мирным образом, без применения военной силы. С таким заверением выступил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Мы тоже считаем, что военный исход не является правильным для будущего Венесуэлы, для народа Венесуэлы. Мирный переход к демократии является правильным исходом. Наша политика - мирный переход к демократии", - заявил американский дипломат.

Однако, как он утверждал, исключать потенциальный военный вариант в отношении Венесуэлы США просто не могут, поскольку есть угроза возникновения различных непредвиденных обстоятельств. "В мире есть множество непредвиденных обстоятельств и опасностей. Следовательно, рассматриваются все варианты действий", - сказал Абрамс.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.