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WP: на дипмиссию КНДР в Испании напала планирующая смену власти в Пхеньяне группировка

По данным газеты, речь идет об организации, именующей себя Cheollima Civil Defense

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Нападение на посольство КНДР в Мадриде было совершено малоизвестной группировкой, провозглашающей целью своей деятельности смену режима в Пхеньяне. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванных "лиц, знакомых с планированием и осуществлением миссии", она пишет, что ответственность за рейд на дипмиссию КНДР в несет организация, именующая себя на английском языке Cheollima Civil Defense, известная еще как Free Joseon.

Испанские средства массовой информации писали о возможной причастности к нападению на посольство народно-демократической республики в Мадриде Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В ЦРУ на просьбу ТАСС прокомментировать такие публикации не ответили. Без комментариев оставили этот запрос ТАСС также в пресс-службах Белого дома и Госдепартамента.

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