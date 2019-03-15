Эксперты: ядерный центр КНДР в Йонбёне не работает

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Ядерный центр в Йонбёне неподалеку от Пхеньяна, реакторы которого КНДР ранее пообещала полностью закрыть, в настоящее время не работает. Об этом сообщил в пятницу интернет-издание 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Эксперты провели анализ спутниковых снимков, сделанных в начале марта, и "не обнаружили никаких признаков эксплуатации". "Реактор мощностью 5 МВт и экспериментальный легководный реактор не показывают никаких явных признаков эксплуатации", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечают эксперты центра, в районе насосной станции, обслуживающей вторичную систему охлаждения, продолжают работать подъемный кран и экскаватор, который выкапывает грунт, цель работ пока не ясна.

Тем не менее, добавляет 38 North, сотрудники центра поддерживают его в хорошем состоянии.

По оценке экспертов, за один год работы комплекса в Йонбёне можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов. По итогам прошедшего в сентябре третьего в прошлом году межкорейского саммита КНДР согласилась полностью закрыть основные элементы ядерного центра в Йонбёне.

В пятницу замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи сигнализировала на пресс-конференции в Пхеньяне, на которую были приглашены представители иностранных посольств и зарубежные журналисты, что руководство КНДР рассматривает решение приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Она также возложила персональную ответственность за срыв переговоров в Пхеньяне на госсекретаря США Майкла Помпео и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.