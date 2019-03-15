В Венесуэле заявили, что 8 тонн золота из Центрального банка перевезли в Уганду

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Власти Венесуэлы незаконно перевезли в Уганду 8 т золота из Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики. С таким утверждением в пятницу выступил депутат находящейся под контролем оппозиции Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Анхель Альварадо.

"Те 8 т золота, которые вывезли из ЦБ Венесуэлы до 23 февраля, появились в Уганде, но "не полностью", не хватает 0,6 тонны, - написал в своем Twitter член законодательного органа. - Они задержаны за контрабанду. Напоминаем Уганде, что это золото было незаконно вывезено из Венесуэлы и что венесуэльский ЦБ узурпирован".

В январе текущего года агентство Bloomberg сообщило о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства президента Николаса Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео помочь "отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам".

Впоследствии стало также известно о том, что с просьбой не возвращать золото действующему правительству к главе Банка Англии Марку Карни и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратился лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В своем письме, направленном британским властям, Гуайдо заявил, что правительство Мадуро намерено продать золото и использовать полученные денежные средства для усиления "репрессий против народа Венесуэлы".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.