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Миграционная политика Трампа
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Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе

Глава Белого дома отметил, что считает подобный шаг своим долгом
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом американский лидер объявил в пятницу, выступая в Белом доме с заявлением о ситуации на южной границе.

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Президент подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

"У Конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг - наложить на нее вето", - заявил Трамп. Глава минюста США при этом подчеркнул, что сама декларация президента о введении режима ЧП "определенно соответствовала всем нормам закона".
Сегодняшнее решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

В четверг Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей. После того как президент наложил на документ вето, резолюцию будут повторно рассматривать в обеих палатах, чтобы набрать необходимые две трети голосов для преодоления президентского вето. В Палате представителей заявили, что повторное голосование, скорее всего, пройдет 26 марта.

Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

Теги
Трамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Миграционная политика Трампа
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