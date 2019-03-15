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СМИ: в Алжире миллионы граждан выразили протест против решения президента отсрочить выборы

По данным TSA, уличные акции прошли в целом спокойно

РАБАТ, 16 марта. /ТАСС/. Миллионы людей приняли в пятницу участие в городах Алжира в массовых манифестациях, чтобы выразить протест против объявленного в минувший понедельник решения президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства. Об этом сообщает информационный портал TSA.

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По информации алжирских изданий, на уличные акции по всей стране 15 марта вышло гораздо больше людей, чем в минувшую пятницу. В столице весь центр был забит манифестантами. На площади перед Главным почтамтом и на площади Мориса Одэна, как образно написали алжирские обозреватели, можно было наблюдать "настоящее море людей", пришедших с национальными флагами, традиционными атрибутами и даже музыкальными инструментами.

Манифестанты, среди которых было много молодежи, пели патриотические песни, фотографировались и выкрикивали лозунги против президента и правительства, быстро разлетавшиеся по социальным сетям: "Ты продлил свой мандат, мы продолжаем нашу борьбу! Бунтовать - значит жить! Улицу не заткнуть! Бутефлика, уходи! [Нуреддин] Бедуи (новый премьер-министр Алжира, ранее возглавлявший МВД - прим. ТАСС), уходи! Борьба продолжится, пока не падет режим!"

Как отмечается в материале TSA, уличные акции прошли в целом спокойно. Лишь несколько раз полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы успокоить наиболее активных манифестантов. Ни президентский дворец, ни здания министерств и ведомств не пострадали.

Марши и массовые митинги в пятницу состоялись и в других городах Алжира - Аннабе, Беджае, Блиде, Бордж-Бу-Арреридж, Буире, Бумердесе, Гардайе, Гуэльме, Константине, Мостаганеме, Мсиле, Нааме, Оране, Сетифе, Сиди-Бель-Аббес, Уаргле, Тиарете, Тизи-Узу, Типазе, Тлемсене, Шлефе. Их участники обвиняли правительство в ухудшении социально- экономической ситуации в стране, деградации системы образования и здравоохранения.

Решения президента

11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны.

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Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны. В среду оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции.

"Алжирцы четвертую пятницу подряд вышли на улицы, чтобы высказать свое возмущение политической системой, Бутефликой и его кланом. И это достижение для миллионов граждан страны, твердо сказавших власти, что они по-прежнему мобилизованы и не отступят от своих требований", - прокомментировало пятничные события популярное издание Al-Watan.

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