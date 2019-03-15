В Словакии пройдут выборы президента

БРАТИСЛАВА, 16 марта. /ТАСС/. Президентские выборы состоятся в субботу в Словакии. Почти четыре с половиной миллиона избирателей республики, население которой составляет 5,5 млн граждан, должны определить, кто из 13 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост будет занимать его предстоящие пять лет. Действующий президент Андрей Киска, ставший в последние годы фигурантом нескольких скандалов, отказался добиваться переизбрания.

Избирательные участки будут работать с 07:00 до 22:00 по среднеевропейскому времени (09:00 - 00:00 мск). Итоги голосования ожидаются в первой половине дня в воскресенье. Прогнозируется, что явка может значительно превысить 50% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Реальные шансы на победу в выборах, согласно опросам населения, имеют заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, кандидатуру которого активно поддерживает правящая партия "Направление - социальная демократия". Среди избирателей, как утверждают социологи, большей поддержкой пользуется прежде малоизвестная политик Чапутова.

Для победы лидеру президентской гонки необходимо заручиться поддержкой не менее 50% избирателей, пришедших к урнам для голосования. По прогнозам, добиться такого результата в первом туре не удастся ни одному из кандидатов. Поэтому уже установлена дата второго тура выборов. В него выйдут, в чем абсолютно уверено большинство братиславских политологов, Чапутова и Шефчович.

Повторное голосование состоится через две недели - 30 марта. Во втором туре выборов побеждает кандидат, собравший в свою поддержку наибольшее количество голосов избирателей.

Срок президентских полномочий Андрея Киски истекает 15 июня 2019 года.

Порядок избрания и полномочия президента

Президент Словакии избирается на пять лет в ходе прямых и всеобщих выборов. Закон, изменивший порядок выборов главы государства, который ранее избирался депутатами Национального совета (парламента), был принят и вступил в силу в начале 1999 года. Первым всенародно избранным лидером республики стал один из ее наиболее опытных и авторитетных политиков Рудольф Шустер. Он занял этот пост по итогам двух туров голосования, последний из которых состоялся 29 мая 1999 года.

Словакия является парламентской республикой, в которой фактическая власть сосредоточена у правительства. Компетенции президента ограничены конституцией.

Деятельность президента сводится главным образом к выполнению установленных государственным протоколом представительских функций. Он представляет Словакию в ходе зарубежных визитов и на важнейших международных мероприятиях. Это является одной из основных президентских обязанностей. Ему также принадлежит право амнистировать осужденных словацкими судами, что на практике осуществляется при согласовании со структурами исполнительной власти республики.