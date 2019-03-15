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Reuters: бывший сотрудник разведки США признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Рон Рокуэлл Хансен обвиняется в передаче информации военного характера

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник военной разведки США Рон Рокуэлл Хансен признал вину в шпионской деятельности в пользу Китая. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

Хансен обвиняется в передаче в Китай информации военного характера за вознаграждение в "сотни тысяч долларов", передает агентство сообщение ведомства.

В июне бывший сотрудник разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США был арестован по обвинению в осуществлении шпионской деятельности на территории Соединенных Штатов в пользу КНР. Он был задержан в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), откуда намеревался вылететь рейсом в КНР. МИД КНР не комментировал ситуацию.

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