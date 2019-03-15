Мадуро заявил об атаке на систему энергоснабжения Венесуэлы из двух городов США

КАРАКАС, 16 марта. /ТАСС/. Действия, направленные на вывод из строя венесуэльской системы электроснабжения, велись с территории США. С таким заявлением выступил в пятницу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Народ [Венесуэлы] лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)", - сказал Мадуро во время выступления, трансляция которого идет в приложении Periscope.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионам страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

В понедельник национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.