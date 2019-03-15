"Желтые жилеты" призвали сторонников из регионов поддержать акцию протеста в Париже

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. "Желтые жилеты" мобилизуют своих сторонников для новой субботней акции протеста в Париже. Общенациональная манифестация станет 18-й по счету с момента начала во Франции волны протестных выступлений в ноябре 2018 года.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

Как сообщили в префектуре полиции, в Париже местами сбора "желтых жилетов" в этот день станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Малешерб, площадь Оперы, площадь Республики, площадь Бастилии. В районах расположения министерств и ведомств с раннего утра будут установлены периметры безопасности с присутствием усиленных отрядов полиции. Под особый контроль также будут взяты Елисейский дворец (резиденция президента) и Бурбонский дворец, где заседают депутаты Национального собрания - нижней палаты парламента.

Несмотря на призывы лидеров движения к сторонникам в регионах собраться в Париже, некоторые представители "желтых жилетов" решили все-таки провести свои акции протеста в других городах Франции. Так, например, митинги ожидаются в Лионе, Монпелье и Дижоне.

"Жилеты" готовят ультиматум

В социальных сетях предстоящая акция названа "Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже". В сообщении, опубликованном в Facebook движения, говорится: "Мы ставим ультиматум президенту Франции и правительству. Мы хотим, чтобы наши требования были выполнены, и призываем всю Францию собраться в Париже".

"Мы начали свои выступления в середине ноября, и до сих пор мы не были услышаны. Единственным ответом было насилие со стороны полиции", - говорится в коммюнике.

Один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ, комментируя предстоящую акцию, заявил, что "ожидает в эту субботу протестов усиленную мобилизацию". "Людей на улицах будет много. Мы с нетерпением ожидаем, что к нам присоединятся наши сторонники в Тулузе, Бордо, Марселе, Руане", - сказал Друэ в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Как отмечают аналитики, "желтые жилеты" рассчитывают на новый всплеск движения, акции которого в последнее время собирают все меньше манифестантов. Так, 9 марта, согласно данным министерства внутренних дел республики, в демонстрациях по всей стране приняли участие менее 30 тыс. человек. Это стало самым низким уровнем мобилизации активистов движения за всю его историю.

МВД усиливает меры безопасности

В канун субботних демонстраций полиция не сообщила точных данных о том, сколько ее сотрудников будут направлены на дежурство в новую волну протестов в Париже. Тем не менее, как сообщила радиостанция France Info, их число составит не меньше 5 тыс. человек. Префектура распорядилась вывести на улицы столицы шесть единиц бронетехники жандармерии. Также в местах массового скопления людей будут находиться саперные и пожарные машины.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заверил, что правоохранительные органы располагают всем необходимым для поддержания порядка на улицах городов. "Завтра мы будем чрезвычайно бдительны и полностью мобилизованы не только в Париже, но и по всей Франции", - заявил министр в ходе пресс-конференции по случаю 50-летия Национального центра подготовки жандармерии в Дордони.

Кастанер не исключил участия радикально настроенных манифестантов в протестных акциях. "У нас есть опасения по поводу действий хулиганов, но полицейские силы будут присутствовать везде, где может возникнуть какой-либо риск", - пообещал он.

Как и в предыдущие субботы, на дорогах парижского региона Иль-де-Франс, а также на железнодорожных станциях и в общественном транспорте будет проводиться проверка документов.

Поддержка "жилетов" растет

Согласно последнему опросу социологической службы Elabe, опубликованному в среду, 61% французов заявили о поддержке движения. Как отмечают социологи, уровень одобрения действий "желтых жилетов" за последние недели вырос на 4 процентных пункта. Исследование было проведено 12-13 марта в интернете, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.

Аналитики также выяснили, что около 60% пенсионеров поддерживают "желтых жилетов" (+8 п.п.). Между тем, как показал опрос, только 11% респондентов заявили, что являются участниками движения.

Представители "желтых жилетов" придают символическое значение предстоящей манифестации, так как она состоится на следующий день после завершения национальных дебатов. Они были инициированы президентом страны в середине января для того, чтобы сформулировать ответы общества на требования "желтых жилетов". Опрос показал, что подавляющее большинство французов по-прежнему скептически относятся к этим общественным дискуссиям. Более 70% опрошенных заявили, что дебаты не разрешат политический кризис во Франции, а голос "желтых жилетов" так и не будет услышан.