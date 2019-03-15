Совбез не смог согласовать продление миссии ООН в Афганистане на год

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно принял в пятницу решение о продлении лишь на полгода - до 17 сентября 2019 года - мандата миротворческой миссии в Афганистане. Мнения членов СБ разошлись относительно того, почему странам не удалось выработать более полную резолюцию по продлению миссии на год.

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн выразил разочарование тем, что "совет не смог прийти к консенсусу по поводу продления мандата миссии ООН на целый год". В этом он обвинил Китай. "Китай держал резолюцию в заложниках и настаивал на том, чтобы сконцентрировать ее на китайских политических приоритетах, а не на афганском народе", - утверждал дипломат.

В свою очередь постпред Китая Ма Чжаосюй возразил, что "приоритеты Китая поддерживают многие другие страны, и только одна страна в СБ мешала выработке устраивающей всех резолюции".

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков со своей стороны отметил, что совету не удалось принять субстантивную резолюцию, которая учитывала бы все взгляды. "Понимаем, что соавторы стремились вывести СБ на консенсус, но давление извне не позволило построить работу таким образом, чтобы в процессе консультаций учесть широкую гамму позиций", - констатировал он. Сафронков также подчеркнул особенную важность такого подхода, когда "Афганистан стоит на пороге фундаментальных изменений в обществе".

Миссия ООН по содействию Афганистану была учреждена в марте 2002 года - спустя несколько месяцев после начала в стране военной компании США и их союзников, сформировавших так называемые Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF). С 1 января 2015 года в Афганистане действует миссия НАТО "Решительная поддержка", главной задачей которой является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих.