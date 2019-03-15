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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Reuters: Трамп не видит роста "белого национализма" в связи с терактом в Новой Зеландии

Агентство сообщает, что один из нападавших в опубликованном накануне манифесте назвал президента США "символом белой идентичности"

ТАСС, 16 марта. Президент США Дональд Трамп заявил, что не заметил опасности роста "белого национализма" на фоне террористической атаки на мечети в Новой Зеландии.

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Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Я думаю, это маленькая группа людей", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможном росте "белого национализма".

По информации агентства, один из нападавших, 28-летний австралиец Брентон Таррант, в своем манифесте, опубликованном накануне нападения, назвал президента США "символом белой идентичности". Трамп отметил, что не знаком с содержанием обращения Тарранта.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

Теги
СШАНовая ЗеландияТрамп, ДональдСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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