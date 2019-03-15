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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Совещание спецслужб Болгарии прошло из-за данных о поездке туда новозеландского стрелка

В совещании также участвовали премьер-министр Бойко Борисов и вице-премьер, глава МИД Екатерина Захариева

СОФИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и вице-премьер, глава МИД Екатерина Захариева провели вместе с представителями спецслужб страны специальное совещание в связи с террористической атакой в Новой Зеландии. Поводом для обсуждения ситуации на высшем уровне стала информация, что один из участников нападения на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч посещал Болгарию в ноябре 2018 года.

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"Брентон Таррант, подозреваемый в нападении, был в Болгарии с 9 по 15 ноября 2018 года, он прибыл в Софию из Дубая, арендовал автомобиль и посетил девять городов страны. 15 ноября отправился в Румынию, потом в Венгрию. Также известно, что Таррант с 28 по 30 декабря был в Черногории и Сербии", - сообщил по итогам совещания главный прокурор страны Сотир Цацаров, которого цитирует Болгарское телеграфное агентство. Он уточнил, что в настоящее время изучаются все возможные контакты австралийца с гражданами Болгарии.

Глава МВД Младен Маринов отметил, что болгарские специальные службы работают в контакте со своими коллегами из США, Новой Зеландии, Австралии, Объединенных Арабских Эмиратов и балканских государств в расследовании обстоятельств происшествия.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека. Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях, является 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов.

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БолгарияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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