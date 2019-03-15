Климкин: краткосрочных наблюдателей от России на выборах президента Украины не будет

"На выборах на Украине российских наблюдателей не будет. Ни долгосрочных, ни краткосрочных. Никаких", - написал министр.

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украинские власти не допустят присутствия на выборах президента страны краткосрочных наблюдателей от РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в своем аккаунте в Twitter.

Ранее бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 гражданина РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей.

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам России быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. В БДИПЧ ОБСЕ раскритиковали этот шаг, заявив о намерении действовать в соответствии с установленными в организации процедурами.

13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД РФ тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине.

Ранее действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от России не отвечает принципам ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска российских наблюдателей на выборы.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.