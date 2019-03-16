В Словакии началось голосование на президентских выборах

БРАТИСЛАВА, 16 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента началось в субботу утром в Словакии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Избирательные участки открылись в субботу в 07:00 часов (09:00 мск), - отметили там. - Они завершат работу в 22:00 часа (00:00 мск)".

Голосование проходит в спокойной обстановке. Активность избирателей возрастает. Итоги голосования ожидаются в воскресенье.

В голосовании могут принять участие 4 450 000 избирателей республики, население которой составляет почти 5,5 млн человек. Согласно МВД, 17 500 словаков, недавно достигших совершеннолетия, впервые придут к урнам для голосования. Организация и обеспечение проведения процедуры всенародного волеизъявления граждан на президентских выборах обойдется государственному бюджету в €12,7 млн.

За президентское кресло борются 13 кандидатов

Избиратели должны определить, кто из 13 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост будет занимать его в течение предстоящих пяти лет. Действующий президент Андрей Киска, ставший в последние годы фигурантом громких скандалов, отказался добиваться переизбрания.

Реальные шансы на победу, согласно опросам населения, имеют заместитель председателя (внепарламентской) либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) Зузана Чапутова и заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, кандидатуру которого активно поддерживает правящая партия "Направление - социальная демократия". Среди избирателей, как утверждают социологи, большей поддержкой пользуется до сих пор малоизвестная политик Чапутова.

Прогнозируется второй тур выборов

Для победы лидеру президентской гонки необходимо заручиться поддержкой не менее 50% избирателей. Добиться такого успеха в первом туре вряд ли удастся кому-либо из ее участников. В связи с этим уже установлена дата второго тура выборов. Большинство братиславских политологов полны уверенности в том, что в решающий раунд выйдут Чапутова и Шефчович.

Повторное голосование состоится через две недели - 30 марта. Во втором туре выборов побеждает президентский кандидат, собравший в свою поддержку наибольшее количество голосов принявших в нем участие избирателей.

Срок президентских полномочий Андрея Киски истекает 15 июня 2019 года.