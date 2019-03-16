Замглавы Еврокомиссии предложил Великобритании остаться в таможенном союзе

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс назвал условия отсрочки Brexit и предложил британцам остаться в таможенном союзе Евросоюза. С таким заявлением он выступил в опубликованном в субботу интервью германской медиагруппе Funke .

"Если британцам нужна отсрочка, то мы должны знать, для чего", - сказал Тиммерманс. "Пока это не ясно, Brexit можно отсрочить только на две недели, с одной лишь целью - не допустить хаотичного выхода 29 марта", - сказал он.

Как подчеркнул замглавы ЕК, за это время Лондон должен сказать, чего хочет. "Организовать новые выборы? Провести новый референдум? Только после этого мы можем говорить об отсрочке на несколько месяцев", - отметил он.

Тиммерманс полагает, что Соединенное Королевство могло бы и впредь остаться в таможенном союзе ЕС. "Возможно, большинство в британском парламенте поддержит это", - сказал он. "Британцы проголосовали за выход из ЕС, а не таможенного союза", - отметил политик. Brexit, по его словам, "стал бы самой крупной трагедией в истории ЕС".

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого необходимо будет согласовать с ЕС.