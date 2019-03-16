Служба внешней разведки Украины опровергла информацию о назначении Семочко и.о. главы

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Служба внешней разведки Украины (СВРУ) опровергла опубликованную в СМИ информацию, что первый заместитель ведомства Сергей Семочко, которого обвиняют в незаконном обогащении, уполномочен управлять СВРУ до официального назначения нового руководителя.

14 марта украинский президент Петр Порошенко освободил от должности председателя Службы внешней разведки Егора Божко и назначил его заместителем министра иностранных дел Украины. Позже агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу СВРУ опубликовало информацию, что исполняющими обязанности главы службы назначены два первых заместителя - Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

"Сейчас СВРУ работает в штатном режиме, а рабочую координацию обеспечивает первый заместитель председателя Алексеенко Андрей Викторович, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Новый руководитель СВРУ или лицо, которое будет исполнять его обязанности, может быть назначено только указом президента Украины".

Там также добавили, что СВРУ не давала комментариев агентству и призвала УНИАН аннулировать это сообщение.

В начале октября 2018 года проект журналистских расследований Bihus.Info обнародовал материалы о том, что Семочко имеет непосредственное отношение к вмешательству Службы безопасности Украины в процесс государственных закупок препаратов для перитонеального диализа. Действия СБУ привели к приостановке закупок, и пациенты оставались без необходимых медикаментов. Поставщики медпрепаратов для диализа подсчитали, что пауза в поставках привела к смерти двух сотен человек.

После публикации материала Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело о незаконном обогащении Сергея Семочко.

Кроме того, согласно журналистскому расследованию, супруга Семочко и ее дети являются владельцами российских паспортов и неоднократно посещали Крым, где ранее замглавы СВРУ с женой жили и работали. Сам разведчик опровергает эту информацию.