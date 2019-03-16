Для охраны порядка в Киеве во время акций националистов привлечены 3 тыс. правоохранителей

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Акции протеста националистов в Киеве с требованием расследовать коррупционный скандал в государственном концерне "Укроборонпром" будут охранять 3 тыс. правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины, опубликованном на сайте.

Партия "Национальный корпус" анонсировала проведение 16 марта в украинской столице акции под названием "Свинарчуков Порошенко - за решетку" из-за коррупционного скандала в украинской армии. Среди основных требований - арест и конфискация имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, проведение генпрокурором Юрием Луценко еженедельных брифингов о продвижении расследований по данному вопросу.

"Сегодня в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральной части города (в соответствии с поданной заявкой, запланировано участие около 10 тыс. человек), - сказано в сообщении. - Поэтому на службу заступило 3 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Привлечены сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб".

В полиции также призвали радикалов соблюдать установленные правила поведения.

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, оборонные предприятия страны через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников поставляли по завышенным ценам запчасти с украинских же военных складов, а часть запчастей якобы поставлялась из России. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже возбудило уголовные дела в отношении чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн).

Радикалы дали неделю

Акции протеста, вызванные коррупцией в армии, начались в 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали митинг с требованием расследовать скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.

Тогда глава партии "Национальный корпус", депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что у Порошенко "есть неделя", чтобы выполнить все их требования.