В Риге проходят шествие ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" и акции антифашистов

РИГА, 16 марта. /ТАСС/. Шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" проходит в субботу в центре Риги. Мероприятие сопровождается акциями антифашистов, которые выступают против марша эсэсовцев и их молодых сторонников-радикалов.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, сотни человек устроили шествие от церкви Святого Иоанна по улицам Старой Риги к главному монументу страны - памятнику Свободы. У участников марша в руках флаги Латвии, Литвы и Эстонии, они исполняют песни. В акции принимают участие также депутаты Сейма (парламента) республики от входящего в правящую коалицию националистического объединения "Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!".

Около монумента участников шествия встретили представители местных антифашистских организаций, которые устроили одиночные пикеты в знак протеста против марша. Латвийский антинацистский комитет (ЛАК) в этом году в последний момент отменил заявленный ранее пикет в память жертв "Ваффен СС" около памятника Свободы, поскольку мэрия Риги перенесла его проведение в близлежащий парк.

"В очередной раз латвийское государство встало на сторону организаторов шествия легиона "Ваффен СС". Шествие легиона "Ваффен СС" объявлено основным мероприятием 16 марта. Антинацистам предложено провести свое мероприятие, не мешающее маршу легионеров "Ваффен СС". Ввиду этого ЛАК отозвал заявку на проведение мероприятия 16 марта", - указывает организация на своей странице в Facebook.

На месте событий дежурит большое число стражей порядка, которые работают в усиленном режиме. Во избежание столкновений площадь вокруг монумента огорожена металлическими барьерами, а между участниками двух акций выстроилась живая стена из сотрудников органов правопорядка.

"Памятная" дата

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.