Полиция задержала 31 участника манифестаций "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Первые столкновения между стражами порядка и участниками движения "желтых жилетов" начались в Париже. Как сообщает телеканал BFM, по последним данным столичной префектуры, задержан уже 31 человек.
Ранее представитель жандармерии в эфире телеканала сообщала о 20 задержанных.
Сейчас несколько отдельных колонн манифестантов движутся в центр французской столицы от нескольких вокзалов и с южных окраин города. Наиболее многочисленный марш от Северного вокзала достиг площади Шарля де Голля, где уже собрались около тысячи человек. Сотрудники жандармерии, однако, блокировали продвижение колонны манифестантов дальше на переполненную площадь, выставив кордоны на прилегающих улицах.
The procession has begun at the #ChampsElysees by #GiletsJaunes for #ActeXVIII in #Paris #YellowVests arrived, coming from St-Lazare, marching trough the #arcdetriomphe were many others waiting for their reinforcement #SamediOnArrive #16marspic.twitter.com/9cOrya0QL2— Partisan FB (@PartisanDE) 16 March 2019
Еще одна колонна, следовавшая от вокзала Сен-Лазар, миновав заграждения стражей порядка, вышла на центральную часть Елисейских Полей, куда до недавнего времени собравшимся на площади Шарля де Голля проход был закрыт. Между тем, третья крупная группа "желтых жилетов" движется по бульвару Монпарнас.
Столкновения с полицией
Манифестация "желтых жилетов" практически сразу переросла в беспорядки и столкновения со стражами порядка.
В центре площади Шарля де Голля идет активное противостояние агрессивных манифестантов с жандармерией. Молодые люди, скрывающие свои лица под масками и шарфами, выкапывают большие булыжники с мостовой и бросают их в стражей порядка, охраняющих Триумфальную арку под прикрытием броневиков, также в ход идут самодельные взрывпакеты и бутылки. Жандармы отвечают многочисленными залпами шумовых гранат с поражающими элементами и газовыми гранатами, а также водометами. Тем временем на прилегающих к площади авеню полиция разбирает возведенные манифестантами баррикады.
#PARIS: Tensions ongoing between cops and #GiletsJaunes#Macron's forces using tear gas against #YellowVests during today's #ActeXVIII for the first time#ActeXVIII #SamediOnArrive #16Mars #RESISTANCE pic.twitter.com/nATtHgzEcy— Partisan FB (@PartisanDE) 16 March 2019
В частности, при помощи сппецтехники разгоняли толпу молодых людей возле магазина Cartier в верхней части Елисейских Полей, а также возле Триумфальной арки, стоящей на площади Шарля де Голля. В то же время на прилегающих к этой площади авеню манифестанты возвели баррикады из перевернутых автоприцепов, мусорных баков и элементов строительных заграждений и лесов. В некоторых местах погромщики подожгли пару припаркованных скутеров и мусорные баки.
"Мы призываем всех, кто хочет мирно выражать свой протест, дистанцироваться от зачинщиков беспорядков и от подобных событий, чтобы полиция могла выполнять свою работу по обеспечению безопасности, - заявила пресс-секретарь национальной жандармерии Мади Шойрер. - В данной ситуации ответ государства будет жестким".
Накануне в префектуре полиции Парижа сообщили, что местами сбора "желтых жилетов" станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Мальзерб, площадь Оперы, площадь Республики, площадь Бастилии. Тем не менее, с самого утра сотни человек начали собираться на площади Шарля де Голля, большие группы, по несколько сотен человек, начали продвигаться к Елисейским Полям со стороны столичных вокзалов, а также с южных окраин города.
В новость были внесены изменения (14:01 мск) - уточняется количество задержанных