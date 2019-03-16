Полиция задержала 31 участника манифестаций "желтых жилетов" в Париже

Правоохранители также применили водометы и слезоточивый газ против наиболее агрессивных манифестантов

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Первые столкновения между стражами порядка и участниками движения "желтых жилетов" начались в Париже. Как сообщает телеканал BFM, по последним данным столичной префектуры, задержан уже 31 человек. Ранее представитель жандармерии в эфире телеканала сообщала о 20 задержанных. Сейчас несколько отдельных колонн манифестантов движутся в центр французской столицы от нескольких вокзалов и с южных окраин города. Наиболее многочисленный марш от Северного вокзала достиг площади Шарля де Голля, где уже собрались около тысячи человек. Сотрудники жандармерии, однако, блокировали продвижение колонны манифестантов дальше на переполненную площадь, выставив кордоны на прилегающих улицах.

Еще одна колонна, следовавшая от вокзала Сен-Лазар, миновав заграждения стражей порядка, вышла на центральную часть Елисейских Полей, куда до недавнего времени собравшимся на площади Шарля де Голля проход был закрыт. Между тем, третья крупная группа "желтых жилетов" движется по бульвару Монпарнас. Столкновения с полицией Манифестация "желтых жилетов" практически сразу переросла в беспорядки и столкновения со стражами порядка. В центре площади Шарля де Голля идет активное противостояние агрессивных манифестантов с жандармерией. Молодые люди, скрывающие свои лица под масками и шарфами, выкапывают большие булыжники с мостовой и бросают их в стражей порядка, охраняющих Триумфальную арку под прикрытием броневиков, также в ход идут самодельные взрывпакеты и бутылки. Жандармы отвечают многочисленными залпами шумовых гранат с поражающими элементами и газовыми гранатами, а также водометами. Тем временем на прилегающих к площади авеню полиция разбирает возведенные манифестантами баррикады.