Националисты проводят в центре Киева митинг против коррупции в армии

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Представители националистических организаций собираются на площади Независимости в центре Киева на протестную акцию с требованием расследования коррупционных скандалов в украинской оборонной промышленности. Как сообщило в субботу информагентство УНН, в настоящее время более 700 человек пришли на митинг, который ранее созвала партия "Национальный корпус".

Планируется, что участники акции пешим ходом пройдут к зданию администрации президента Украины, Генеральной прокуратуре, к административным зданиям силовых структур. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно были стянуты в центр Киева, чтобы обеспечить правопорядок. Полицейские перекрыли улицы, ведущие к президентской администрации и пропускают лишь проживающих там граждан. Между тем, сам глава государства Петр Порошенко находится в Полтаве, где участвует в заседании совета регионального развития Полтавской области.

В настоящее время обстановка в районе проведения митинга спокойная.

Протестующие пришли на акцию, чтобы потребовать от власти и силовиков ареста и конфискации имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, а также регулярной отчетности о ходе расследования коррупционных скандалов. По данным МВД страны, около 3 тыс. силовиков следят за ситуацией в центре Киева.

Акции протеста, вызванные коррупцией в армии, начались 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали митинг с требованием расследовать скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.