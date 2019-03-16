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Президентские выборы на Украине - 2019

Команда Зеленского назвала причины блокировки его канала на YouTube

Согласно официальному ответу видеохостинга, причиной блокировки стали "массовые жалобы ботов"

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Причиной блокировки канала шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на видеохостинге YouTube стали массовые жалобы. Об этом сообщила Команда Зеленского в Facebook со ссылкой на официальный ответ видеоплатформы.

"Наконец, мы получили официальный ответ от YouTube почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила - массовые жалобы ботов", - говорится в сообщении.

Канал Зеленского на YouTube был заблокирован в четверг и восстановлен в тот же день. Тогда в штабе кандидата в президенты сообщили, что за время предвыборной кампании попытки "заблокировать, прослушать и запретить" страницы Зеленского в социальных сетях происходят очень часто. Ранее шоумен также заявлял о прослушивании его офиса, и подготовке нескольких уголовных дел в отношении него и его студии "Квартал 95".

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УкраинаПрезидентские выборы на Украине - 2019
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