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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Эрдоган: совершивший теракт в Новой Зеландии преступник дважды посещал Турцию

В первый раз он находился в стране три дня, во второй - 40
Президент Турции Тайип Эрдоган AP Photo/Burhan Ozbilici
Описание
Президент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Предполагаемый исполнитель террористического акта в Новой Зеландии дважды посещал Турцию. Об этом заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu.

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"Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три дня, а во второй - 40 суток. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, "террористы даже в Новой Зеландии не смогли смириться с единством турецкого народа и его приверженностью свои ценностям". "Они даже исписали свое оружие именами участников крестовых походов и Венской битвы, - добавил президент Турции. - Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам".

 

Теги
ТурцияНовая ЗеландияЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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