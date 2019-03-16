Эрдоган: совершивший теракт в Новой Зеландии преступник дважды посещал Турцию

АНКАРА, 16 марта. /ТАСС/. Предполагаемый исполнитель террористического акта в Новой Зеландии дважды посещал Турцию. Об этом заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu .

"Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три дня, а во второй - 40 суток. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, "террористы даже в Новой Зеландии не смогли смириться с единством турецкого народа и его приверженностью свои ценностям". "Они даже исписали свое оружие именами участников крестовых походов и Венской битвы, - добавил президент Турции. - Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам".