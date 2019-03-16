Кандидат в президенты Украины Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил о поддержке Юлии Тимошенко и ее команды на предстоящих выборах главы государства, а также об объединении политических сил.

"Мы объединяем наши команды, мы остаемся в избирательной процессе, и наша команда, которая сегодня создала полностью все избирательные участки, и окружные, она будет работать над тем, чтобы поддержать Юлию Владимировну, и чтобы защитить этот выбор", - сказал он на совместном брифинге с Тимошенко в субботу, отвечая на вопрос о том, снимает ли он свою кандидатуру в пользу лидера "Батькивщины".

Тарута пояснил, что его фамилия все же будет в избирательном бюллетене, поскольку 8 марта истек срок, когда ЦИК страны мог принимать решение о снятии кандидатов с регистрации. "Почему мы это не сделали до 7-го? Потому что был отрыв и мы видели, что есть определенное преимущество и мы были спокойные. Сейчас мы видим, что по всей стране есть колоссальная фальсификация, сейчас нам нужно объединиться, чтобы победить это зло", - сказал Тарута. Он назвал действующего президента Петра Порошенко "абсолютным злом", который не обеспечит будущего Украины, а лишь будет содействовать продолжению противостояния в Донбассе.

По данным социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", поддержка Юлии Тимошенко среди тех, кто будет голосовать, составляет 11% (третья позиция в рейтинге), у Таруты - 0,3% (тринадцатая позиция). Общее количество кандидатов, которые будут указаны в избирательном бюллетене, составит 39 человек.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.