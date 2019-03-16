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Порошенко уволил губернатора Полтавской области, подозреваемого во взяточничестве

И.о. назначен заместитель главы администрации Роман Товстый

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в субботу сообщил, что отстранил от должности председателя Полтавской государственной обладминистрации Валерия Головко, который подозревается в получении крупной взятки.

"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу сказать, что я подписал соответствующий указ об увольнении господина Головко", - сказал глава государства во время выступления на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу.

Порошенко пояснил, что отстранил Головко из-за возникновения в отношении губернатора в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) "серьезных претензий и обоснованных подозрений". Исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации Роман Товстый.

В конце февраля издание "Украинские новости" сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура возбудили уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере $1 млн главой Полтавской обладминистрации Валерием Головко и его первым заместителем Андреем Песоцким.

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