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Кризис на Украине

Два мирных жителя ранены из-за перестрелки украинских силовиков к югу от Донецка

В Донбассе с 8 марта действует очередной режим прекращения огня

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Два мирных жителя ранены в районе села Старогнатовка на подконтрольной Киеву территории к югу от Донецка. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики ДНР Даниил Безсонов.

"В районе населенного пункта Старогнатовка 15 марта в ходе перестрелки между националистами и подразделениями 35 отдельной бригады морской пехоты, недавно прибывших на замену 128-й бригады, получили ранения двое гражданских лиц", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По его словам, причиной инцидента является конфликт власти и националистических подразделений, который "продолжает набирать обороты". Безсонов уточнил, что речь идет о подконтрольных главе МВД Украины Арсену Авакову нацподразделениях, которые в предвыборной период проводят многочисленные акции против президента страны Петра Порошенко.

В Донбассе с 8 марта действует очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута участниками подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако украинские силовики нарушили перемирие спустя пять минут после вступления его в силу.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеАваков, Арсен Борисович
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