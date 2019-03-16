Президент Азербайджана помиловал более 400 осужденных

БАКУ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о помиловании более 400 осужденных. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

В соответствии с распоряжением, в частности, 399 осужденных освобождены от неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 11 человек - от отбывания условного срока заключения, трое - от исправительных работ, 12 человек - от наказания в виде штрафа, троим пожизненное заключение заменено на лишение свободы на сроки 25 и 20 лет.

Среди помилованных - бывший министр здравоохранения Азербайджана Али Инсанов, который в 2007 году был приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет за экономические преступления. В 2016 году, во время отбывания им наказания, против него были выдвинуты новые обвинения - в хранении наркотиков и оказании сопротивления представителю власти, и он был приговорен к еще семи годам заключения.

Кроме того, в списке помилованных - ряд оппозиционеров, в том числе заместители председателя партии Народного фронта Азербайджана Гезель Байрамлы и Фуад Гахраманлы, двое членов молодежной организации "Нида". Их освобождения добивались международные правозащитные организации.