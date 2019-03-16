В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать на РФ санкционное давление из-за Крыма

"Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины и международное право", - говорится в ее заявлении. Фриланд напомнила, что в пятницу Оттава внесла в свой российский санкционный список еще 114 физических лиц, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина и бизнесмена Игоря Ротенберга, а также 15 предприятий оборонного комплекса РФ. Глава МИД также призвала Москву отпустить задержанных украинцев и перестать нарушать права человека в Крыму, что якобы происходит на полуострове.

С 2014 года после воссоединения Крыма с РФ Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.